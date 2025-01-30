Ни одной версии по заказному убийству не выдвигалось в Псковской области в 2024 году - Алексей Овсянников

12:33, 30 января 2025, ПАИ

Ни одной версии по заказному убийству не выдвигалось в Псковской области за год, сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции 30 января, посвящённой итогам работы ведомства в 2024 году.

«За прошедший год всего зарегистрировано 31 убийство. При раскрытии каждого убийства выдвигается версия, было ли оно совершено по заказу, так можно сказать», - пояснил он.

При этом в 2024 году версии по заказному убийству не выдвигались, добавил Алексей Овсянников.