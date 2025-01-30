Небольшой дождь и до +6 градусов ожидается в Псковской области 31 января

14:48, 30 января 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами по области пройдёт небольшой дождь. Будет дуть ветер юго-западных, южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет низким.