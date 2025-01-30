Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в соревнованиях по прыжкам в высоту «Битва полов»
Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова примет участие в соревнованиях по прыжкам в высоту «Битва полов», которые пройдут в Москве 1 февраля. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.
В рамках «Битвы полов» участники мужского и женского зачётов прыжков в высоту посоревнуются между собой в общем зачёте по специальной системе подсчёта очков, разработанной Божидаром Спириевым.
В женском зачёте посоревнуются лучшая легкоатлетка прошлого года Мария Кочанова, действующий лидер мировой классификации высотниц Кристина Королёва, псковичка Наталья Спиридонова и лучшая белорусская прыгунья Карина Демидик.
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Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в соревнованиях по прыжкам в высоту «Битва полов»
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