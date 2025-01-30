Средняя зарплата преподавателей в ПсковГУ выросла в 2,5 раза
Средняя зарплата преподавателей в ПсковГУ выросла в 2,5 раза и составляет 91 тысячу рублей, заявила ректор вуза Наталья Ильина, выступая с докладом в рамках парламентского часа на 41-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.
«Кадровый состав в нашем университете – это всегда ориентир для молодёжи в профессии и пример возможности реализовать себя в Псковской области. Задача по заработной плате, которую поставил в дорожной карте президент Российской Федерации, выполняется ежегодно, и сегодня она выросла в 2,5 раза, до 91 тысячи рублей», – отметила ректор ПсковГУ.
Александр Голышев о Годе защитника Отечества: Благодарная историческая память – основа патриотических настроений и уважения к защитникам
На покупку жилья в Псковской области дети-сироты будут получать от 1,3 до 2,5 млн рублей
Каждый второй псковский родитель выпускника колледжа надеется, что ребёнок продолжит учёбу в вузе – опрос
Псковские росгвардейцы на полигоне в Ленинградской области отработали стрельбу из гранатомётов и снайперских винтовок
Возраст медработников – получателей выплат в Псковской области повысили до 50 и 55 лет