Средняя зарплата преподавателей в ПсковГУ выросла в 2,5 раза

12:55, 30 января 2025, ПАИ

Средняя зарплата преподавателей в ПсковГУ выросла в 2,5 раза и составляет 91 тысячу рублей, заявила ректор вуза Наталья Ильина, выступая с докладом в рамках парламентского часа на 41-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Кадровый состав в нашем университете – это всегда ориентир для молодёжи в профессии и пример возможности реализовать себя в Псковской области. Задача по заработной плате, которую поставил в дорожной карте президент Российской Федерации, выполняется ежегодно, и сегодня она выросла в 2,5 раза, до 91 тысячи рублей», – отметила ректор ПсковГУ.