Четыре дела о жестоком обращении с животными возбудили в Псковской области за 2024 год
Четыре дела о жестоком обращении с животными возбудили в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции 30 января, посвящённой итогам работы ведомства в прошлом году.
Два дела направили в суд с обвинительным заключением, а одно – направили в суд с постановлением для применения принудительных мер медицинского характера.
Кроме того, ещё одно дело было приостановлено.
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