Четыре дела о жестоком обращении с животными возбудили в Псковской области за 2024 год

13:01, 30 января 2025, ПАИ

Четыре дела о жестоком обращении с животными возбудили в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции 30 января, посвящённой итогам работы ведомства в прошлом году.

Два дела направили в суд с обвинительным заключением, а одно – направили в суд с постановлением для применения принудительных мер медицинского характера.

Кроме того, ещё одно дело было приостановлено.