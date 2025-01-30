В Псковской области дети соотечественников могут подтянуть русский и подготовиться к школе

13:14, 30 января 2025, ПАИ

В Псковской области дети соотечественников могут улучшить знание русского языка и подготовиться к школе на бесплатных курсах, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования проводит обучение по программе «Русский язык как иностранный» на базе общеобразовательных организаций региона.

Программа представляет собой двухнедельный очный образовательный интенсив. Принять в нем участие могут дети иностранных граждан – соотечественников от 7 до 12 лет, не владеющие или слабо владеющие русским языком. Программа направлена на культурно-языковую адаптацию детей к обучению в российской школе.

Для включения в группу необходимо связаться с сотрудниками АНО ПО «Центр содействия переселению «Соотечественник», участие строго по записи. Связаться можно через телеграм по номеру: +7 (911) 351-28-17; по телефону: 8 (8112) 33-10-83 или по электронной почте: centr_sootechestvennik@pskov.ru.