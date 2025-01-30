Ведущие спортсмены Псковской области продолжат представлять регион, несмотря на изменения в системе параллельных зачётов

15:50, 30 января 2025, ПАИ

Ведущие спортсмены Псковской области легкоатлетка Наталья Спиридонова и гребец Павел Сорин продолжат представлять регион на соревнованиях. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

«От нас это никак не зависит. Спортсмен сам решает. Если готовы были до этого заключить параллельный зачёт, мы эту инициативу поддерживали. Многие регионы сейчас от этого уходят. Соответственно, ушёл Краснодарский край. Наш гребец Павел Сорин должен подписать параллельный зачёт с Ростовской областью», – отметила Галина Овсова. Сорин является серебряным призёром Игр БРИКС.

Эту информацию подтвердил председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта Константин Чижов. «Сейчас мы готовим документы на параллельный зачёт Ростовская область – Псковская область для Павла Сорина. Пока они ещё не готовы. Запрос отослали в Федерацию гребного спорта на согласование. Дело в том, что сроки уже прошли. Но будем пытаться решить этот вопрос. Краснодар поздно принял решение», – сказал он.

Галина Овсова добавила, что у псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой не будет пролонгации договора с Москвой. «Практику параллельных зачётов завершают. Какие-то единичные регионы остались, кто готов, но их не много», – уточнила руководитель областного спорткомитета. Спиридонова является действующей чемпионкой России по лёгкой атлетике в помещении.

Недавно стало известно, что представительнице псковской гребли на байдарках Елизавете Кожевиной пришлось отказаться от параллельного зачёта в пользу Московской области, которую спортсменка сейчас и представляет.

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