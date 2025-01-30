Псковские росгвардейцы на полигоне в Ленинградской области отработали стрельбу из гранатомётов и снайперских винтовок

13:44, 30 января 2025, ПАИ

Псковские росгвардейцы отработали стрельбу из гранатомётов и снайперских винтовок, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Боевые стрельбы прошли на полигоне в Ленинградской области. В них также участвовали росгвардейцы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Новгородской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия.

Во время боевых стрельб спецназ Росгвардии провёл занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности. Снайперы Росгвардии отработали поражение целей на сверхдальние расстояния, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня. Также сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии применяли автоматические станковые гранатометы АГС-17 и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 для поражения бронетехники условного противника, имитируемой полноразмерными мишенями.

Подготовка снайперов и расчетов гранатометов Росгвардии проводилась с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.