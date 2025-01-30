Алгоритм действий при потере ориентиров в лесу рассказали псковичам

13:54, 30 января 2025, ПАИ

Псковичам рассказали, что нужно делать, если потерялся в лесу. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский» со ссылкой на региональное МЧС.

«Перед выходом на природу необходимо предупредить близких, рассказать о маршруте и времени возвращения. Обязательно возьмите с собой заряженный телефон, небольшой запас воды и еды. Если вы принимаете лекарства, не забудьте их», – пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ксения Жигалкина.

Рекомендуется надеть яркую одежду, которая поможет спасателям вас обнаружить. Лучше всего выделяться с помощью куртки или жилета, но даже яркий элемент может оказаться полезным. Также стоит использовать светоотражающие элементы, подчеркнула она.

Если же человек потерялся, во-первых, не стоит паниковать. Если есть связь, нужно сообщить о себе спасателям по номеру 112. После этого стоит оставаться на месте.

При обращении за помощью нужно описать ориентиры, которые видны рядом: линии электропередачи, проезжую часть или железную дорогу. Кроме того, если человек решил выбраться самостоятельно, можно ориентироваться на течение реки.