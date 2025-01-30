В Псковской области повысили штраф за нарушение тишины

14:04, 30 января 2025, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания высказались в поддержку ужесточения наказания за нарушение правил тишины. Поправки внесены в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» на январской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Формулировка статьи 2.2. «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» осталась прежней, но изменены пороговые значения санкций.

Для граждан, впервые совершивших данное административное правонарушение, штраф составит от трёх до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей.

Для злостных нарушителей установлено более строгое наказание. Если гражданин в течение года уже подвергался административному наказанию за нарушение тишины, то штраф составит от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей, в отношении должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Принятый закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Напомним, запрет на нарушение тишины в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, установлен с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные дни. Под помещениями и территориями, защищаемыми от шумовых воздействий, понимаются жилые дома, в том числе многоквартирные, дворовые территории, общественные места: улицы, парки, скверы, а также территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.