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Общество

Инициативу о порядке госконтроля саморегулируемых организаций поддержали депутаты областного Собрания

Рассматриваемую в Госдуме законодательную инициативу, направленную на обеспечение своевременного участия саморегулируемой организации в проведении проверок деятельности её членов, поддержали депутаты Псковского областного Собрания. В число авторов законопроекта входит депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проект федерального закона устанавливает срок и порядок направления уведомления органами государственного надзора и муниципального контроля саморегулируемой организации о проведении контрольных мероприятий в отношении её членов. В действующем законодательстве подобное регулирование отсутствует.

К основным функциям саморегулируемой организации отнесено представление интересов её членов в правоотношениях с государственными органами, в том числе в рамках проведения проверочных мероприятий органами госконтроля и надзора. Установлена обязанность контрольных органов уведомлять организацию о проверках её членов, но при этом не предусмотрена процедура заблаговременного направления уведомления о таких проверках, что позволило бы её представителям участвовать в соответствующих мероприятиях по проверке своих членов.

Законопроектом предлагается уведомлять саморегулируемую организацию не позднее чем за три рабочих дня до начала плановой проверки и не менее чем за 24 часа в случае проведения внеплановой проверки.

Добавим, что право субъектов предпринимательской деятельности и субъектов профессиональной деятельности определённого вида объединяться в саморегулируемые организации предусмотрено федеральным законодательством.

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