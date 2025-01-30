107 лет исполнилось жительнице Пскова – ветерану войны

14:32, 30 января 2025, ПАИ

107 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла Валентине Майоровой. От имени депутатов Псковской городской Думы председатель Александр Гончаренко поздравил жительницу Пскова с днем рождения, вручил цветы и памятный подарок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

«Низкий поклон вам от всех нас! Крепкого здоровья, радости и добра вам и вашей семье. Псковичи гордятся тем, что такие люди, как вы, живут в нашем городе!» – сказал Александр Гончаренко в своем поздравлении.

Валентина Майорова родилась во Владикавказе, окончила педагогический институт. Во время Великой Отечественной войны работала на оборонительных сооружениях.

После переезда в Псков много лет работала учителем русского языка и литературы в школе № 47. Дважды избиралась депутатом городского совета, была председателем профсоюзного комитета.