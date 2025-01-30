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Общество

T2 зафиксировала рост турпотока из Китая

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность абонентов из Китая в 2024 году. Так, количество абонентов, которые приезжают в Россию со своими сим-картами, выросло на 74,3 % за год, а количество тех, кто покупает и использует сим-карту T2, увеличилось в 7,4 раза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото: пресс-служба T2

Пик посещений туристов и в 2023, и в 2024 году приходится на июль и август. В 2023 году количество туристов было выше в 7,7 раза в июле и 7,5 раза в августе относительно января. В 2024 году в июле – в 2,2 раза, в августе – в два раза выше, чем в январе 2024 года.

При сравнении пикового сезона 2024 года с 2023 годом количество абонентов из Китая больше, чем в прошедшем году, на 55 % в июле и на 60 % в августе. Больше всего туристов из Китая прибыло в 2024 году во Владивосток, Москву, Биробиджан, Хабаровск и Читу.

Клиенты из Китая с сим-картой T2 чаще всего пользуются связью в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Иркутске и Санкт-Петербурге. Наибольшие приросты абонентской базы клиентов из Китая по итогам 2024 года зафиксированы в Москве в 16,8 раза и Санкт-Петербурге в 25,2 раза.

Аудитория пользователей из Китая увеличивалась в течение всего 2024 года в среднем на 27 % каждый месяц. Пики приростов регистраций в сети относительного значений 2023 года пришлись на март – рост составил 72 %, май – на 87,7 %, затем в октябре количество клиентов увеличилось в 5,9 раза, в ноябре и декабре – в семь раз относительно значений прошлого года.

Несмотря на рост абонентской базы из Китая, количество обращений на горячую линию на китайском языке в 2024 году снизилось на 24 %, топ наиболее популярных вопросов: тарифы, пакеты и скидки на интернет, запрос баланса.

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