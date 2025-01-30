Псковички могут получить бесплатную консультацию по лечению бесплодия

14:59, 30 января 2025, ПАИ

Жительницы Псковской области могут посетить бесплатный консультативный приём по лечению бесплодия, сообщается в группе Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

На консультации псковички смогут получить анализ медицинской документации и сбор анамнеза, пройти осмотр на гинекологическом кресле, а также обсудить рекомендации по подготовке пакета документов на ЭКО. Пройдёт обсуждение вариантов лечения и дообследования, а также будет возможность задать все интересующие вопросы.

Консультации пройдут 8 и 18 февраля. Записаться на приём можно по телефонам (8 8112) 56-92-73, 56-92-59.