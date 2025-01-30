Псковички могут получить бесплатную консультацию по лечению бесплодия
Жительницы Псковской области могут посетить бесплатный консультативный приём по лечению бесплодия, сообщается в группе Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».
На консультации псковички смогут получить анализ медицинской документации и сбор анамнеза, пройти осмотр на гинекологическом кресле, а также обсудить рекомендации по подготовке пакета документов на ЭКО. Пройдёт обсуждение вариантов лечения и дообследования, а также будет возможность задать все интересующие вопросы.
Консультации пройдут 8 и 18 февраля. Записаться на приём можно по телефонам (8 8112) 56-92-73, 56-92-59.
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