Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове

Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 30 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе стадиона.

  • Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове
    Фото: стадион «Машиностроитель»
  • Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове
    Фото: стадион «Машиностроитель»
  • Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове
    Фото: стадион «Машиностроитель»
  • Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове
    Фото: стадион «Машиностроитель»
  • Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове
    Фото: стадион «Машиностроитель»
  • Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове
    Фото: стадион «Машиностроитель»

«Наши участники демонстрировали не только спортивные навыки, но и дух единства, дружбы и взаимопомощи. Мы стали свидетелями ярких соревнований, интересных культурных конкурсов и, конечно же, великолепных выступлений», – отметили в пресс-службе стадиона.

«Мы уверены, что «Жаркий снег» оставил в сердце каждого из нас тепло дружбы и желание встретиться вновь. Ждём вас на следующих играх», – добавили в пресс-службе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 января 2025

Ведущие спортсмены Псковской области продолжат представлять регион, несмотря на изменения в системе параллельных зачётов
30 января 2025

Хоккейный матч двух столиц Псковской области пройдёт 2 февраля
30 января 2025

Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове
30 января 2025

Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в соревнованиях по прыжкам в высоту «Битва полов»
30 января 2025

Зимний Кубок Пскова по лёгкой атлетике пройдёт на «Машиностроителе»
30 января 2025

Великолукские хоккеисты представят Псковскую область на зональном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба»
30 января 2025

Всероссийскую гонку «Лыжня России» планируют перенести в Псковской области
30 января 2025

Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...