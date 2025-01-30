Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове

15:01, 30 января 2025, ПАИ

Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 30 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе стадиона.



Фото: стадион «Машиностроитель»



Фото: стадион «Машиностроитель»



Фото: стадион «Машиностроитель»



Фото: стадион «Машиностроитель»



Фото: стадион «Машиностроитель»



Фото: стадион «Машиностроитель»











«Наши участники демонстрировали не только спортивные навыки, но и дух единства, дружбы и взаимопомощи. Мы стали свидетелями ярких соревнований, интересных культурных конкурсов и, конечно же, великолепных выступлений», – отметили в пресс-службе стадиона.

«Мы уверены, что «Жаркий снег» оставил в сердце каждого из нас тепло дружбы и желание встретиться вновь. Ждём вас на следующих играх», – добавили в пресс-службе.

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