Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове
Игры народов мира «Жаркий снег» прошли в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 30 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе стадиона.
-
Фото: стадион «Машиностроитель»
-
Фото: стадион «Машиностроитель»
-
Фото: стадион «Машиностроитель»
-
Фото: стадион «Машиностроитель»
-
Фото: стадион «Машиностроитель»
-
Фото: стадион «Машиностроитель»
«Наши участники демонстрировали не только спортивные навыки, но и дух единства, дружбы и взаимопомощи. Мы стали свидетелями ярких соревнований, интересных культурных конкурсов и, конечно же, великолепных выступлений», – отметили в пресс-службе стадиона.
«Мы уверены, что «Жаркий снег» оставил в сердце каждого из нас тепло дружбы и желание встретиться вновь. Ждём вас на следующих играх», – добавили в пресс-службе.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Ведущие спортсмены Псковской области продолжат представлять регион, несмотря на изменения в системе параллельных зачётов
Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в соревнованиях по прыжкам в высоту «Битва полов»
Великолукские хоккеисты представят Псковскую область на зональном этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба»