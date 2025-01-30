Хоккейный матч двух столиц Псковской области пройдёт 2 февраля
Товарищеский матч между сборными Пскова и Великих Лук, посвящённый памяти почётного гражданина Пскова Анатолия Васильева, пройдёт в псковском Ледовом дворце 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
Игра начнётся в 14:00, вход свободный. Кроме того, на льду состоятся также игры ветеранов «40+» и «50+».
Анатолий Васильев родился недалеко от Пскова. За организацию работ по восстановлению Пскова после Великой Отечественной войны, разработку проекта реконструкции исторического центра Пскова, а также реставрацию музея-заповедника «Михайловское» ему присвоили звания почётного гражданина Пскова, заслуженного строителя России, а также наградили премией РСФСР.
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