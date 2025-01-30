Хоккейный матч двух столиц Псковской области пройдёт 2 февраля

15:20, 30 января 2025, ПАИ

Товарищеский матч между сборными Пскова и Великих Лук, посвящённый памяти почётного гражданина Пскова Анатолия Васильева, пройдёт в псковском Ледовом дворце 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Игра начнётся в 14:00, вход свободный. Кроме того, на льду состоятся также игры ветеранов «40+» и «50+».

Анатолий Васильев родился недалеко от Пскова. За организацию работ по восстановлению Пскова после Великой Отечественной войны, разработку проекта реконструкции исторического центра Пскова, а также реставрацию музея-заповедника «Михайловское» ему присвоили звания почётного гражданина Пскова, заслуженного строителя России, а также наградили премией РСФСР.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».