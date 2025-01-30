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Происшествия

У пьяницы-рецидивиста из Пыталово конфисковали автомобиль

У 43-летнего пьяницы-рецидивиста из Пыталово конфисковали автомобиль в пользу государства, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В марте 2023 года мужчина был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения и получил 180 часов обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Наказание в виде обязательных работ мужчина отбыл, а наказание по запрету садиться за руль не исполнил. В октябре 2024 года мужчина вновь сел за руль автомобиля и управлял им в состоянии опьянения. Его снова остановили инспекторы ДПС.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с обвинением. Пыталовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде принудительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 1 месяц.

На основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, использованный им при совершении указанного преступления, конфискован в доход государства.

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