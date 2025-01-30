Место появления тепличного комплекса для выращивания елей и сосен в Псковской области находится в стадии проработки

19:17, 30 января 2025, ПАИ

Место появления тепличного комплекса для выращивания елей и сосен в Псковской области находится в стадии проработки, сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Комплекс появится в регионе для решения задачи сохранения лесов. «Искусственное лесовосстановление делается двумя породами – это сосна и ель. На сегодняшний день основной объект нашего учреждения находится в Новоржевском муниципальном округе. Там выращивается посадочный материал с закрытой корневой системой», – отметил Виктор Мусатов.

Вопрос, где комплекс будет находиться, прорабатывается совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства. Аграрное предприятие может остаться в Новоржевском округе либо переехать на новое место в связи с увеличением объёма работ. «Деньги выделены на 2026 год, но проектирование мы хотим постараться сделать уже в этом году», – подчеркнул председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

Напомним, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».