На работы по переносу Анастасиевской часовни планируется выйти к лету 2025 года

16:57, 30 января 2025, ПАИ

На работы по переносу Анастасиевской часовни в Пскове планируется выйти к лету этого года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко.

Между Министерством культуры России и АНО «Возрождение» заключено соглашение о работах по переносу Анастасиевской часовни, напомнил он. «Мы также тесно работаем с Псковским музеем-заповедником и Рериховским обществом», – добавил Денис Василенко.

«Есть проект по переносу часовни, он проходил государственную экспертизу. Сейчас проект дорабатывается с учетом замечаний. Планируется, что на этап работ мы выйдем к лету, июню этого года», – сообщил он.

По словам Дениса Василенко, сейчас идут переговоры по выделению финансирования. «Подробности пока говорить преждевременно», – отметил собеседник ПАИ.

Проект переноса часовни в сторону от Ольгинского моста обсуждается уже несколько лет. Он предполагает перенос часовни на несколько десятков метров. Анастасиевская часовня была построена в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Стены расписаны уникальными фресками по эскизам Николая Рериха.