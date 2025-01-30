Госдума готовит закон о запрете сатанизма в России
Госдума готовит закон о запрете сатанизма в России, сообщает РИА Новости.
«Мы уже начали готовить, и я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально за неделю, за 10 дней, представит проект против сатанизма», – сказал депутат Николай Бурляев во время заседания комитета по вопросам общественных и религиозных объединений на тему «Духовный фронт России».
По его словам, люди на Западе говорят, что «гибель России станет гибелью всего мира, потому что она борется с мировым сатанизмом».
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