Наиболее популярные темы обращений псковичей перечислили в Роспотребнадзоре

18:31, 30 января 2025, ПАИ

В 2024 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области отработали 2 519 обращений граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций. Об этом ПАИ соообщили в пресс-службе ведомства.

Подавляющее большинство обращений (2 332, или 92,5% от общего количества) направлено в управление в письменном виде. Устных обращений поступило 187, при этом 24 человека побывали на личном приёме у руководителя ведомства.

Большое количество вопросов, адресованных сотрудникам управления, было связано с нарушениями прав потребителей – 1 526 обращений, что составило 60 % от общего количества жалоб. С вопросами, относящимися к сфере розничной торговли, поступило 1 033 заявления. Обращений, касающихся нарушений прав потребителей в сфере услуг, поступило 493, среди основных – жалобы на услуги связи (118), услуги в сферах ЖКХ (96) и деятельности на финансовом рынке (42), а также на бытовое обслуживание (38), медицинские (26), транспортные (17), гостиничные (15) и образовательные (5) услуги.

Также сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области за минувший год приняли 925 обращений, относящихся к сфере санитарно-эпидемиологического надзора. Чаще всего жалобы касались условий проживания в жилых помещениях (194), сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления (133), качества пищевых продуктов и продовольственного сырья (102), питьевой воды и питьевого водоснабжения (71), качества общественного питания (45), атмосферного воздуха (36).

Все жалобы рассмотрены. По фактам выявленных нарушений применены меры: проведено 159 контрольных (надзорных) мероприятий, объявлено 264 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подано в суд 21 исковое заявление в защиту нарушенных прав потребителей.