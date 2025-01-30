Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пожарные учения прошли в Псковском музее-заповеднике

Во Дворе Постникова в Псковском музее-заповеднике прошли пожарно-тактические занятия сотрудников МЧС России по Псковской области, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«У руководства музея стоит одна задача – это обеспечение безопасности наших сотрудников, посетителей и, конечно же, объектов. И это невозможно без оттачивания слаженной работы с МЧС России», – отметил начальник службы безопасности Псковского музея Илья Глушанов.

По легенде, произошло возгорание на цокольном этаже большого мешка музейного комплекса. Получив сигнал о происшествии, на место выдвинулись дежурные караулы пожарно-спасательной части № 3 и отдельного поста пожарно-спасательной части № 3 в составе 11 огнеборцев и трёх единиц техники.

В здании находилось десять сотрудников музея, девять из которых были эвакуированы и один спасён. Также потребовалась эвакуация материальных ценностей, которые размещены в экспозициях музея.

«Самое основное и нетипичное, что в объекте находится очень большое количество материальных ценностей. Также всё усложняет планировка здания. Каждый раз мы работаем, исследуем и учимся работать правильно в таких объектах», – рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 3 Алексей Хомутников.

Как отметили в МЧС России по Псковской области, по итогам занятий все поставленные задачи выполнены, сотрудники и материальные ценности спасены. После учений, огнеборцы дополнительно ознакомились с внутренними помещениями музейного комплекса и проверили состояние водоисточников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 января 2025

Пожарные учения прошли в Псковском музее-заповеднике
30 января 2025

Место появления тепличного комплекса для выращивания елей и сосен в Псковской области находится в стадии проработки
30 января 2025

95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Нина Степанова из Островского района
30 января 2025

Первые заявки на догазификацию подали в Пушкинских Горах
30 января 2025

Наталья Исакова: Места в Псковском госархиве ещё точно хватит на 15 лет
30 января 2025

Подшивку «Псковской правды» за победный 1945 год полностью оцифровали
30 января 2025

В Пскове продолжается капремонт патологоанатомического отделения псковского филиала ПОКБ
30 января 2025

Умение руководства ПсковГУ пользоваться бюджетными инструментами для развития вуза отметил Александр Котов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...