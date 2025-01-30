Пожарные учения прошли в Псковском музее-заповеднике

19:43, 30 января 2025, ПАИ

Во Дворе Постникова в Псковском музее-заповеднике прошли пожарно-тактические занятия сотрудников МЧС России по Псковской области, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«У руководства музея стоит одна задача – это обеспечение безопасности наших сотрудников, посетителей и, конечно же, объектов. И это невозможно без оттачивания слаженной работы с МЧС России», – отметил начальник службы безопасности Псковского музея Илья Глушанов.



По легенде, произошло возгорание на цокольном этаже большого мешка музейного комплекса. Получив сигнал о происшествии, на место выдвинулись дежурные караулы пожарно-спасательной части № 3 и отдельного поста пожарно-спасательной части № 3 в составе 11 огнеборцев и трёх единиц техники.

В здании находилось десять сотрудников музея, девять из которых были эвакуированы и один спасён. Также потребовалась эвакуация материальных ценностей, которые размещены в экспозициях музея.

«Самое основное и нетипичное, что в объекте находится очень большое количество материальных ценностей. Также всё усложняет планировка здания. Каждый раз мы работаем, исследуем и учимся работать правильно в таких объектах», – рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 3 Алексей Хомутников.



Как отметили в МЧС России по Псковской области, по итогам занятий все поставленные задачи выполнены, сотрудники и материальные ценности спасены. После учений, огнеборцы дополнительно ознакомились с внутренними помещениями музейного комплекса и проверили состояние водоисточников.