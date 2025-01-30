Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле в связи с обращением сироты из Великих Лук

20:54, 30 января 2025, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле в связи с обращением сироты из Великих Лук о нарушении её жилищных прав, сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

К Александру Бастрыкину в его приёмную в соцсети «ВКонтакте» обратилась сирота из Великих Лук по вопросу длительного непредоставления жилья. На протяжении нескольких лет заявительница, воспитывающая несовершеннолетнего ребёнка, состоит на учёте лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, её номер в очереди – 20.

Ранее ситуация освещалась в сети Интернет. Александр Бастрыкин ставил её под контроль центрального аппарата ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поставлено под контроль в центральном аппарате ведомства.