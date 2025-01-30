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Завершается реставрация собора Успения Пресвятой Богородицы Святогорского монастыря в Пушкинских Горах

Реставрация собора Успения Пресвятой Богородицы Святогорского монастыря в Пушкинских Горах завершается. Специалисты привели в порядок кровлю и главки куполов, отреставрировали стены внутри и снаружи, воссоздали кирпичную и бутовую кладку. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Удалена кафельная плитка с пола. Проведено понижение уровня пола до исторического. Сохранены древние плиты из шлифованного бута в алтарной части четверика. Устроены тёплые полы с регулируемым подогревом во всём храме. Уложено керамогранитное покрытие с соблюдением цветового подбора. Заменённые окна и двери выполнены по историческим аналогам», – отметили специалисты.

Также рабочие оборудовали специальное помещение коллекторного узла, устроили размещение газовой котельной. По словам строителей, все виды работ выполнены в соответствии с действующими правилами и нормами, материалы использовались в соответствии ГОСТами и рекомендациями производителя.

Отметим, собор построен в 1569 году, входит в состав ансамбля Святогорского монастыря, является центром и основой его объёмно-пространственной композиции, доминирующей над остальной застройкой. Расположен на вершине древнего городища – Синичьей Горы, названной впоследствии Святой и давшей имя монастырю.

Место знаменито тем, что на территории монастыря в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных находится могила поэта и писателя Александра Пушкина.

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