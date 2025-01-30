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Общество

Прокуратура по обращению псковича провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан

Прокуратура Пскова по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан индивидуальным предпринимателем. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что ИП осуществляет розничную торговлю очками и оптическими приборами на территории города Пскова, фактически его деятельность осуществляется в шести торговых точках.

По результатам проверки выявлены находящиеся в обращении медицинские изделия с истекшим сроком годности, в том числе значительное количество контактных линз ежеквартальной замены, а также находящиеся в обращении медизделия, обладающие признаками незарегистрированного товара. Речь идёт о линзах для очков, на упаковке которых отсутствуют сведения о регистрационном удостоверении, информация о производителе или иных признаках, предоставляющих возможность идентифицировать данное изделие.

Прокуратура вынесла представление с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона, в том числе об изъятии указанных медицинских изделий из торгового оборота.

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