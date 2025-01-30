Прокуратура по обращению псковича провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан

21:29, 30 января 2025, ПАИ

Прокуратура Пскова по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан индивидуальным предпринимателем. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что ИП осуществляет розничную торговлю очками и оптическими приборами на территории города Пскова, фактически его деятельность осуществляется в шести торговых точках.

По результатам проверки выявлены находящиеся в обращении медицинские изделия с истекшим сроком годности, в том числе значительное количество контактных линз ежеквартальной замены, а также находящиеся в обращении медизделия, обладающие признаками незарегистрированного товара. Речь идёт о линзах для очков, на упаковке которых отсутствуют сведения о регистрационном удостоверении, информация о производителе или иных признаках, предоставляющих возможность идентифицировать данное изделие.

Прокуратура вынесла представление с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона, в том числе об изъятии указанных медицинских изделий из торгового оборота.