Понятие «сверхурочная работа» предлагают ввести педагоги

08:35, 31 января 2025, ПАИ

Понятие «сверхурочная работа» предлагают ввести педагоги для нагрузки больше 18 часов в неделю. Письмо с инициативой передал в Минпросвещения профсоюз «Учитель». Об этом пишет газета «Известия».

Причина появления письма — окончание общественного обсуждения проектов приказов Минпросвещения. Один из них — «О продолжительности рабочего времени педагогических работников». Приказ отрицательно отразится на системе образования, уверены учителя, «закрепив дискриминационную систему оплаты труда педработников», или приведет к урезанию зарплат.

Однако зампред профсоюза «Учитель» Татьяна Куприянова заявила, что добиваться повышения оплаты труда надо не через сверхурочные, а через увеличение ставок заработной платы, «чтобы люди шли в школы».