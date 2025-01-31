Псковички идут на втором месте в таблице первенства СЗФО по футзалу за тур до конца

10:08, 31 января 2025, ПАИ

Псковички идут на втором месте в таблице первенства Северо-Западного федерального округа по футзалу за тур до конца соревнований. Первенство проходит в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Вчера, 30 января, псковички одержали волевую победу над командой «Карелочка» – 2:1, с которой они теперь делят второе место по очкам. Лидирует «Татьяна» из Волхова, которой псковские футболистки крупно уступили в очной встрече – 0:6.

В заключительном туре ФК «Псков» сыграет с «СКА-Балтикой» из Калининградской области, которая идёт на четвёртом месте. Матч начнётся сегодня в 14:20.

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