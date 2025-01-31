95-летие отмечает Псковский медицинский колледж

11:48, 31 января 2025, ПАИ

95 лет со дня образования отмечает Псковский медицинский колледж сегодня, 31 января. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

За годы своего существования колледж стал символом медицины в Псковской области, воспитывая множество квалифицированных специалистов, которые трудятся на благо здоровья людей, подчеркнула руководитель регионального комитета по здравоохранению.

«История вашего колледжа – это история обучения, преданности делу и высоких профессиональных стандартов. Каждый выпускник пронёс с собой не только знания, но и философию заботы, сострадания и ответственности», – отметила она.

Марина Гаращенко также пожелала работникам и студентам крепкого здоровья, творческих успехов, дальнейшего развития. «Пусть каждый новый выпуск приносит в мир новых, талантливых медицинских работников, которые будут делать нашу жизнь лучше!» – заключила руководитель областного комитета по здравоохранению.