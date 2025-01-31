Как изменились цены на непродовольственные товары в Псковской области, рассказали специалисты
О самых подорожавших и подешевевших непродовольственных товарах с 20 по 27 января в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Сильнее остальных выросли в цене детские подгузники – цена на товар увеличилась на 6,8 %. Также в список подорожавших вещей вошли туалетная бумага и стиральный порошок, которые стали дороже на 1,8 % и 1,05 % соответственно.
Подешевели зубная паста (на 5 %), шампунь (на 4,59 %), зубная щётка (на 4,11 %) и женские эластичные колготки (на 2,01 %).
Ранее псковичам рассказали, что самым подорожавшим с 20 по 27 января продуктом стала вермишель, ценник на которую увеличился на 5,67 %, а самым подешевевшим стал чай чёрный байховый – его цена упала на 3,71 %.
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