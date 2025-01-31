В Пскове заранее начали подготовку к весенней уборке

12:02, 31 января 2025, ПАИ

Коммунальные службы Пскова приступили к очистке лотковой части дорог и тротуаров от скопившегося грунта. Такое поручение дал глава города Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Работают пока вручную. Как только дороги подсохнут, в дело пойдут пылесосы. Так весной будет проще убрать город после зимы», – пояснил Борис Елкин.