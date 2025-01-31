150 тысяч рублей заплатит себежанин за нарушение требований по защите гостайны

12:35, 31 января 2025, ПАИ

150 тысяч рублей заплатит 58-летний себежанин за нарушение требований по защите гостайны. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны).

В силу должностных обязанностей себежанин работал со сведениями, составляющими государственную тайну, имел допуск к совершенно секретным сведениям, поэтому был предупрежден об ответственности за нарушение обязательств перед государством по соблюдению требований законодательства о гостайне. Кроме того, до ноября 2023 года ему было запрещено выезжать за границу.

Летом 2019 года подсудимый уволился с занимаемой должности. Не дождавшись истечения запрета на выезд за границу, он побывал за пределами России, не согласовав выезд в установленном порядке.

На суде мужчина признал вину и раскаялся. Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с лишением права занимать должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, на срок 1 год 6 месяцев.