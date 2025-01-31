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Мошенники выманивают личные данные под предлогом записи на диспансеризацию

Мошенники звонят по телефону или присылают сообщения в WhatsApp и, представляясь сотрудниками поликлиники, предлагают пройти диспансеризацию. Они также уточняют удобные для прохождения обследований дату и время. О действиях злоумышленников псковичей предупреждает Псковская городская поликлиника.

Чтобы закрепить место за пациентом, якобы нужно подтвердить запись, назвав код из СМС, которое тут же приходит на телефон. Однако на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал «Госуслуги». Там мошенники могут получить практически полную информацию о человеке.

Псковская городская поликлиника напоминает, что операторы звонят только с номера 299-028 (кол-центр Псковской городской поликлиники) и никогда не просят называть никакие коды. Для записи достаточно только звонка.

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