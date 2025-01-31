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Общество

Борис Елкин наградил победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

Победителей городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий среди объектов предпринимательской деятельности, социальной сферы, а также жилых домов и территорий – 2024/2025» наградили в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Награждение победителей муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление
    Фото: Валерия Ковалёва

На конкурс было подано 39 заявок. Оценка проводилась компетентным жюри. Победителей наградил глава Пскова Борис Елкин. «Буду очень рад вам вручить подарки. Самое классное, что вы начали это делать. Ваши объекты и украшения стали хорошим дополнением к новогоднему интерьеру города. Надеюсь, что в следующем году будет больше, чем 39 заявок. Будем расширять количество номинаций», – отметил он.

Конкурс проводился в семи номинациях: нестационарный торговый объект, предприятия в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, предприятия во встроенных и пристроенных помещениях и жилых домах, объекты гостиничного и ресторанного бизнеса, социальные и крупные торговые объекты, а также «Народная инициатива».

Победителями в различных номинациях стали кафе быстрого питания At Felix, «Расчётный центр города Пскова», магазин «Азбука цветов», кафе-кондитерская «Крем-брюле», детский сад № 24.

ООО «Псков Альянс» в рамках зачёта крупных торговых объектов занял два первых места – победил торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», вторым стал ТЦ «ПИК 60». Замкнул тройку лидеров здесь ТЦ «Максимус».

В номинации «Народная инициатива» выиграла Яна Кудрявцева.

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