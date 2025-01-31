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Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе

Водитель кроссовера не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в кювет у деревни Загорье Дедовичского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате происшествия один человек получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь, решается вопрос о его госпитализации.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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