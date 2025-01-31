Один человек пострадал в ДТП в Дедовичском районе
Водитель кроссовера не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся в кювет у деревни Загорье Дедовичского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате происшествия один человек получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь, решается вопрос о его госпитализации.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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