3 февраля начнётся набор в Военный учебный центр ПсковГУ по специальности «Командир отделения»
3 февраля начнётся набор в Военный учебный центр ПсковГУ по специальности «Командир отделения», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Для поступления необходимо приехать в корпус ВУЦ (Крестовское шоссе, 2а) с паспортом и написать заявление. Заявления принимаются с 3 февраля по 24 марта включительно.
Затем необходимо пройти медкомиссию в военкомате и конкурсный отбор. Нормативы по ФИЗО можно посмотреть в приложении.
Также понадобятся четыре фотографии 3х4.
Телефон для справок 8 (8112) 201-699 (доб. 680).
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