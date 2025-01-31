3 февраля начнётся набор в Военный учебный центр ПсковГУ по специальности «Командир отделения»

14:19, 31 января 2025, ПАИ

3 февраля начнётся набор в Военный учебный центр ПсковГУ по специальности «Командир отделения», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Для поступления необходимо приехать в корпус ВУЦ (Крестовское шоссе, 2а) с паспортом и написать заявление. Заявления принимаются с 3 февраля по 24 марта включительно.

Затем необходимо пройти медкомиссию в военкомате и конкурсный отбор. Нормативы по ФИЗО можно посмотреть в приложении.

Также понадобятся четыре фотографии 3х4.

Телефон для справок 8 (8112) 201-699 (доб. 680).