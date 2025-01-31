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Общество

Псковичи могут поучаствовать в грантовом конкурсе «Движения первых»

Новый сезон грантового конкурса «Гранты первых» запустило «Движение первых», сообщили ПАИ организаторы.

Заявки могут подавать библиотеки, театры, дома детского творчества, детские сады, школы, колледжи, вузы, общественные организации, а также другие юридические лица и индивидуальные предприниматели, чьи инициативы отвечают интересам детей и молодёжи.

Напомним, что в 2025 году максимальная сумма гранта составит 10 миллионов рублей. Приём заявок продлится до 3 марта 12:00 по московскому времени.

Более подробную информацию о подаче заявок можно найти на сайте гранты.будьвдвижении.рф.

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