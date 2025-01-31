Псковичи могут поучаствовать в грантовом конкурсе «Движения первых»

15:50, 31 января 2025, ПАИ

Новый сезон грантового конкурса «Гранты первых» запустило «Движение первых», сообщили ПАИ организаторы.

Заявки могут подавать библиотеки, театры, дома детского творчества, детские сады, школы, колледжи, вузы, общественные организации, а также другие юридические лица и индивидуальные предприниматели, чьи инициативы отвечают интересам детей и молодёжи.

Напомним, что в 2025 году максимальная сумма гранта составит 10 миллионов рублей. Приём заявок продлится до 3 марта 12:00 по московскому времени.

Более подробную информацию о подаче заявок можно найти на сайте гранты.будьвдвижении.рф.