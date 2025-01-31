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Общество

Наталия Соколова: Важно слышать детей и помогать им

Интересоваться не только успехами детей, но и тем, с кем они общаются и что ищут в интернете, посоветовала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«К сожалению, конец января в Пскове был омрачён трагической гибелью 12-летней девочки. Каждый день я получаю ваши звонки и обращения с вопросом, как могло такое произойти. И это повод поговорить о том, как важно разговаривать со своими детьми, слышать их и помогать им», – отметила она.

Важно помогать детям и находить ответы на те вопросы, которые их волнуют. Необходимо знать, кто друзья ребёнка, с кем он проводит время, что ищет в социальных и сетях и какие запросы делает в интернете, подчеркнула Наталия Соколова.

«Вечером, когда вы собираетесь за семейным ужином, вспомните, вы интересуетесь только учебными успехами и проблемами детей или стараетесь интересоваться и спрашиваете их о позитивных и негативных открытиях дня, об эмоциях от просмотренного фильма или, например, о чувствах к соседу по парте, о взаимоотношениях класса с учителями», – резюмировала детский омбудсмен.

Программу можно послушать в подкастах в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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