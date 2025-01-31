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Общество

Псковский детский омбудсмен: Лучший психолог для ребёнка – его любящие родители

Советы о том, как помочь закрывшимся в себе детям, дала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В нашем ускоренном мире дети, а особенно подростки, закрываются от взрослых и создают свой мир. И это нормально. Дети взрослеют, они ищут себя. Важно, чтобы мы, взрослые, были рядом с ними в этом поиске. А давая детям в руки гаджеты, мы должны быть уверены, что это окно в интернет станет для них окном открытий и они не попытаются в него уйти», – отметила она.

В этом вопросе важно дать ребёнку понять, что он не один. При этом родители обязаны не только поддерживать детей, но и давать им здоровую критику, подчеркнула Наталия Соколова.

Кроме того, нужно напомнить детям телефон доверия 8-800-2000-122 и рассказать, что они могут обратиться к уполномоченному по правам ребёнка, в том числе в социальных сетях.

«Если вы испытываете трудности в детско-родительских отношениях, запишитесь к психологу. Вам обязательно помогут, подскажут, как поступать в той или иной ситуации. Но помните, что лучший психолог для ребёнка – это его любящие родители». – заключила детский омбудсмен.

Программу можно послушать в подкастах в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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