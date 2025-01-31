Студентов и преподавателей медицинского колледжа чествуют в Пскове

16:00, 31 января 2025, ПАИ

95 лет со дня образования отмечает Псковский медицинский колледж в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 31 января, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В актовом зале собрались студенты, врачи, ветераны и преподаватели колледжа.

С 1930 года в медицинском колледже подготовлено более 11 тысяч выпускников. В настоящее время в учебном заведении обучается 800 студентов. Подготовка ведется по трем специальностям: «сестренское дело», «лечебное дело» и «фармация».

Сотрудникам и ветеранам колледжа вручили грамоты от комитета здравоохранения Псковской области, а также благодарственные письма от Псковского областного Собрания депутатов и Псковской городской Думы.

Преподавателей, ветеранов медицинского образования, студентов поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Особое значение имеет подготовка квалифицированных кадров для системы здравоохранения. И средний медицинский персонал, который в большинстве своем решает практические задачи оказания медицинской помощи нашим людям, - это самое важное звено, на которое сегодня мы все смотрим с большим вдохновением, поскольку квалифицированные кадры, медицинские сестры, фельдшеры, специалисты фармацевтического сектора сегодня готовятся на территории региона», - подчеркнула она.

Псковский медицинский колледж в этом отношении является флагманским учреждением подготовки кадров для здравоохранения, добавила заместитель губернатора. «Мы желаем нашим ребятам и преподавателям всего наилучшего на ближайшую перспективу, потому что ждем от них активных выпускников, которые придут в наши медицинские организации и будут вместе со всеми врачами, руководителями организации помогать нашим гражданам. Все мы будем здоровы и жить долго», – сказала Вера Емельянова.