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Псковские депутаты поздравили коллектив медколледжа с 95-летием

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, хирург с многолетним стажем Игорь Дитрих и депутат Псковской городской Думы, главный врач детской областной клинической больницы Евгений Васильев поздравили коллектив и студентов Псковского медицинского колледжа с 95-летием, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«В свои 95 вы являетесь не только самым молодым коллективом, но и самым красивым. Медицинский колледж Псковской области очень замечательное учреждение. Из ваших рук вышли тысячи медицинских работников. Ими, вашими руками, сделаны миллионы уколов, десятки тысяч капельниц. Ну, конечно, иногда не обходилось и без клизм», - с улыбкой поздравил Игорь Дитрих.

Он также пожелал коллективу здоровья, процветания, успехов в труде, в учебе, ветеранам долголетия и дальше передавать свой опыт молодым.

Фото: ПАИ

«Каждый из нас проходил путь медицинского брата, медицинской сестры, и я представляю, как вам бывает тяжело и волнительно, когда ты впервые подходишь к пациенту и тебе надо сделать укол. Исходя из этого всего, мы настолько гордимся, когда вы приходите к нам, выбираете Псковскую область и никуда не уезжаете. Когда идете вместе с нами рука об руку, мы смотрим на вас любящими глазами», - сказал в свою очередь Евгений Васильев.

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