Псковские футболистки заняли второе место на первенстве СЗФО по футзалу

17:21, 31 января 2025, ПАИ

Псковские футболистки заняли второе место на домашнем первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футзалу среди девочек до 14 лет, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвовали шесть команд из Псковской, Ленинградской и Калининградской областей, а также Карелии.

ФК «Псков» одержал четыре победы и лишь в одном матче потерпел поражение от победителя турнира клуба «Татьяна» – 0:6. Третье место заняла «Карелочка».

Лучшим вратарём соревнований признали псковичку Карину Васильеву, а лучшим бомбардиром с семью голами стала Арина Гнильцова. Это звание она разделила с футболисткой из Карелии Миланой Сиверковой, у которой также семь забитых мячей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».