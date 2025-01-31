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Псковские футболистки заняли второе место на первенстве СЗФО по футзалу

Псковские футболистки заняли второе место на домашнем первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футзалу среди девочек до 14 лет, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

В соревнованиях участвовали шесть команд из Псковской, Ленинградской и Калининградской областей, а также Карелии.

ФК «Псков» одержал четыре победы и лишь в одном матче потерпел поражение от победителя турнира клуба «Татьяна» – 0:6. Третье место заняла «Карелочка».

Лучшим вратарём соревнований признали псковичку Карину Васильеву, а лучшим бомбардиром с семью голами стала Арина Гнильцова. Это звание она разделила с футболисткой из Карелии Миланой Сиверковой, у которой также семь забитых мячей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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