Хозяин напавшей на ребенка собаки предстанет перед псковским судом

17:31, 31 января 2025, ПАИ

Жителя Псковского района осудят за нападение его собаки на ребенка, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский районный суд поступил иск в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда из-за укуса собаки.

Указано, что несовершеннолетний ехал на велосипеде возле магазина в деревне Неёлово. Мимо него проходил мужчина с большой собакой. Животное накинулось на ребенка, тот упал с велосипеда, и собака укусила мальчика за ногу. В результате этого ребенок получил раны, ссадины и кровоподтек на правом колене. Мужчина с собакой ушел, не оказав ребенку помощи.

С учетом этих обстоятельств заместитель прокурора района, действуя в интересах несовершеннолетнего, обратился в суд с исковым заявлением к хозяину собаки о взыскании компенсации морального вреда в сумме 250 тысяч рублей.

Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля в 11:00.