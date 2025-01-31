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Общество

Вопрос обучения псковичей основам первой помощи обсудили в правительстве региона

Совещание по вопросу обучения псковичей основам первой помощи прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В совещании приняли участие председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, руководитель центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» Владислав Бобылев, председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Виктория Мишакова, а также заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Андрей Никулин.

Вера Емельянова отметила, что в регионе продолжается подготовка инструкторов, так как с населением должны работать люди, прошедшие специальное обучение. Вместе с этим участники совещания обсудили подготовку площадок для обучения и закупку оборудования и инвентаря.

С начала года в Великолукском медколледже стартовало обучение по программе «Преподаватель / инструктор первой помощи». Аналогичное обучение проходит и в Псковском медицинском колледже. Оно организовано для инструкторов из муниципалитетов, которые потом смогут обучать взрослых навыкам первой помощи.

Напомним, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о разработке концепции развития первой помощи в России до 2035 года.

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