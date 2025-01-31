Финальный участок дороги Гверстонь – Крупп – Кулье начали ремонтировать в Печорском округе
Ремонт финального участка дороги Гверстонь – Крупп – Кулье протяжённостью 7,9 километра начался в Печорском муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.
На следующей неделе дорожные службы начнут ремонт автобусных остановок в населённых пунктах Иваново Болото и Вишняково, а также проведут работы по устройству кюветов. После улучшения погодных условий начнут фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство ровиков уширения, уточнил Валерий Зайцев.
Напомним, ремонт этой трассы выполняют третий год. В 2023 году привели в порядок более 11 километров полотна и прилегающей территории, в 2024-м – 8,5 километра.
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