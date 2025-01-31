От –25 до +5: чего ждать жителям Псковской области от погоды в феврале

18:41, 31 января 2025, ПАИ

Температурный фон в первой декаде января будет существенно ниже климатической нормы, во второй и третьей декадах – близким к норме или немного ниже. О том, какая погода будет на территории Псковской области в следующем месяце, рассказали ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В первой декаде февраля 2025 года погода в Псковской области будет формироваться преимущественно под влиянием полей повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание морозной погоды с редкими осадками. Вторая и третья декады пройдут под чередующимися воздействиями полей повышенного атмосферного давления и периферий циклонов. Погода будет носить неустойчивый характер, температурные колебания будут значительные, число дней с осадками увеличится.

Среднемесячная температура воздуха в феврале ожидается на 1–2 градуса ниже климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха составит от –5,5 до –4,8 градуса.

Месячная сумма осадков составит от 33 до 48 миллиметров, 50–90 % от климатической нормы.

В первой декаде месяца преобладающие ночные температуры будут от –15 до –10 градусов с понижением в отдельные ночи до –25...–20 градусов. Преобладающие дневные температуры – от –8 до –3 градусов, в отдельные дни – от –11 до –9 градусов.

Во второй и третьей декадах преобладающая ночная температура прогнозируется в пределах от –10 до –5 градусов с понижением в отдельные ночи третьей декады до –16...–11 градусов. Преобладающие дневные температуры будут в пределах –5...0 градусов. В последних числах месяца вероятно повышение дневных температур от 0 до +5 градусов.