День открытых дверей состоится в ПсковГУ 18 февраля
Будущих абитуриентов и их родителей приглашают на общеуниверситетский день открытых дверей в ПсковГУ. Общее собрание пройдёт 18 февраля в 13:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщили в пресс-службе вуза.
Руководство и представители вуза расскажут о правилах приёма в 2025 году, о направлениях обучения и возможностях развития для студентов. Сразу после общего собрания у школьников появится возможность познакомиться с институтами и преподавателями, а также получить ответы на все интересующие вопросы.
Для участия в мероприятии нужна регистрация.
Помимо этого, 6 февраля в 16:30 состоится прямой эфир в телеграм-канале вуза, посвящённый поступлению. Ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев расскажет обо всех нюансах, которые нужно учесть абитуриенту.
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