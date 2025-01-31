День открытых дверей состоится в ПсковГУ 18 февраля

19:27, 31 января 2025, ПАИ

Будущих абитуриентов и их родителей приглашают на общеуниверситетский день открытых дверей в ПсковГУ. Общее собрание пройдёт 18 февраля в 13:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщили в пресс-службе вуза.

Руководство и представители вуза расскажут о правилах приёма в 2025 году, о направлениях обучения и возможностях развития для студентов. Сразу после общего собрания у школьников появится возможность познакомиться с институтами и преподавателями, а также получить ответы на все интересующие вопросы.

Для участия в мероприятии нужна регистрация.

Помимо этого, 6 февраля в 16:30 состоится прямой эфир в телеграм-канале вуза, посвящённый поступлению. Ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев расскажет обо всех нюансах, которые нужно учесть абитуриенту.