Делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования в России до 2040 года
Делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования РФ до 2040 года, которое прошло в Вологде. На расширенном пленарном совещании выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщили в комитете по образованию Псковской области.
Мероприятие организовано Министерством просвещения и правительством Вологодской области. Делегацию Псковской области возглавил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.
На стратегической сессии специалисты обсудили актуальные проблемы сферы образования и выработали пути их решения.
Ранее сообщалось, что будущих абитуриентов и их родителей приглашают в ПсковГУ на общеуниверситетский день открытых дверей, который состоится 18 февраля.
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Делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования в России до 2040 года