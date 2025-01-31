Делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования в России до 2040 года

19:51, 31 января 2025, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования РФ до 2040 года, которое прошло в Вологде. На расширенном пленарном совещании выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Мероприятие организовано Министерством просвещения и правительством Вологодской области. Делегацию Псковской области возглавил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

На стратегической сессии специалисты обсудили актуальные проблемы сферы образования и выработали пути их решения.

Ранее сообщалось, что будущих абитуриентов и их родителей приглашают в ПсковГУ на общеуниверситетский день открытых дверей, который состоится 18 февраля.