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Общество

Делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования в России до 2040 года

Делегация Псковской области приняла участие в окружном совещании по стратегии развития образования РФ до 2040 года, которое прошло в Вологде. На расширенном пленарном совещании выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Мероприятие организовано Министерством просвещения и правительством Вологодской области. Делегацию Псковской области возглавил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

На стратегической сессии специалисты обсудили актуальные проблемы сферы образования и выработали пути их решения.

Ранее сообщалось, что будущих абитуриентов и их родителей приглашают в ПсковГУ на общеуниверситетский день открытых дверей, который состоится 18 февраля.

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