Игорь Иванов: Ставка первого разряда должна быть не ниже МРОТ
Тарифная ставка первого разряда [минимальная оплата труда различных групп и категорий работников в абсолютном измерении. – ПАИ] должна быть не ниже МРОТ, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на совещании, которое прошло в Совете Федерации 30 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
На совещании рассматривали вопросы совершенствования подходов к определению затрат организаций ЖКХ на фонд оплаты труда. Оно прошло под председательством зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра Высокинского.
С докладами выступили заместитель руководителя ФАС России Виталий Королёв, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, депутаты Госдумы РФ, руководители департаментов нескольких федеральных министерств и представители крупных предприятий.
Изношенность сетей, кадровый вопрос, вытекающий из низкой зарплаты работников из-за отсутствия справедливого, неполитизированного тарифа на услуги ЖКХ, – эти и другие проблемы обсудили участники совещания.
Игорь Иванов в своём выступлении призвал все стороны социального партнёрства соблюдать федеральное отраслевое соглашение. «Необходимо, чтобы ставка первого разряда была установлена не ниже МРОТ с ежегодной, прозрачной и понятной индексацией», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа.
Кроме того, он обозначил необходимость при предоставлении муниципальным предприятиям субсидии из бюджета закладывать возможное увеличение цен на топливо в течение года и соблюдать как минимум принцип равномерности.
«В ЖКХ проблем много, не обращать внимания на отрасль нельзя», – резюмировал Игорь Иванов.
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