Игорь Иванов: Ставка первого разряда должна быть не ниже МРОТ

19:47, 31 января 2025, ПАИ

Тарифная ставка первого разряда [минимальная оплата труда различных групп и категорий работников в абсолютном измерении. – ПАИ] должна быть не ниже МРОТ, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на совещании, которое прошло в Совете Федерации 30 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

На совещании рассматривали вопросы совершенствования подходов к определению затрат организаций ЖКХ на фонд оплаты труда. Оно прошло под председательством зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александра Высокинского.

С докладами выступили заместитель руководителя ФАС России Виталий Королёв, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, депутаты Госдумы РФ, руководители департаментов нескольких федеральных министерств и представители крупных предприятий.

Изношенность сетей, кадровый вопрос, вытекающий из низкой зарплаты работников из-за отсутствия справедливого, неполитизированного тарифа на услуги ЖКХ, – эти и другие проблемы обсудили участники совещания.

Игорь Иванов в своём выступлении призвал все стороны социального партнёрства соблюдать федеральное отраслевое соглашение. «Необходимо, чтобы ставка первого разряда была установлена не ниже МРОТ с ежегодной, прозрачной и понятной индексацией», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа.

Кроме того, он обозначил необходимость при предоставлении муниципальным предприятиям субсидии из бюджета закладывать возможное увеличение цен на топливо в течение года и соблюдать как минимум принцип равномерности.

«В ЖКХ проблем много, не обращать внимания на отрасль нельзя», – резюмировал Игорь Иванов.