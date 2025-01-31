Несколько комплектов детских столов и стульчиков передали Печорскому дому ребёнка
Администрация Псковской областной клинической больницы во главе с главным врачом Евгением Панферовым встретилась с коллективом и подопечными Печорского дома ребёнка, который сегодня входит в состав Бобровского дома-интерната. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
В Печорском доме ребёнка заботятся о детях, оставшихся без попечения родителей, – от малышей до возраста четырёх лет.
Сотрудники подарили учреждению несколько комплектов детских столов и стульчиков, которые помогут детям чувствовать себя комфортно и удобно во время занятий и игр, пишет газета.
Директор Бобровского дома-интерната Александр Степанов поблагодарил больницу за визит и отметил, что каждый такой акт поддержки, даже самый маленький, имеет огромное значение для детей.
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