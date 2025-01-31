Несколько комплектов детских столов и стульчиков передали Печорскому дому ребёнка

20:23, 31 января 2025, ПАИ

Администрация Псковской областной клинической больницы во главе с главным врачом Евгением Панферовым встретилась с коллективом и подопечными Печорского дома ребёнка, который сегодня входит в состав Бобровского дома-интерната. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В Печорском доме ребёнка заботятся о детях, оставшихся без попечения родителей, – от малышей до возраста четырёх лет.

Сотрудники подарили учреждению несколько комплектов детских столов и стульчиков, которые помогут детям чувствовать себя комфортно и удобно во время занятий и игр, пишет газета.

Директор Бобровского дома-интерната Александр Степанов поблагодарил больницу за визит и отметил, что каждый такой акт поддержки, даже самый маленький, имеет огромное значение для детей.