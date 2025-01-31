Проект реставрации и приспособления здания бывшей духовной семинарии в Пскове согласовали на методсовете в Минкультуры РФ

21:07, 31 января 2025, ПАИ

Проект реставрации и приспособления здания бывшей духовной семинарии в Пскове согласован на методсовете в Министерстве культуры РФ и подготовлен к экспертизе сметной стоимости. Пройдена государственная историко-культурная экспертиза для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Здание бывшей духовной семинарии в Псков известно тем, что в нём учился, преподавал и принял постриг будуший патриарх Тихон (Беллавин).

Основное функциональное назначение здания после реставрации не меняется. В его стенах останется учебное заведение. Дополнительно появятся культурно-образовательные пространства. По проекту предусмотрено восстановление домовой церкви Трёх Святителей в составе культурного пространства.

Также в рамках проекта планируется размещение гостиницы в западном корпусе, который исторически использовался как спальня. Столовая и кухня располагаются на месте существовавших ранее, в южном корпусе.

Отметим, Псковская духовная семинария появилась в 30-х годах XVIII века. Создана на базе существовавших с 1733 года греко-латинских классов. В 1738 году специально для семинарии было выстроено здание рядом с подворьем Псково-Печерского монастыря.

В 1840 году профессор Петербургской академии художеств А. Ф. Щедрин спроектировал новое двухэтажное здание. В доме располагались просторные светлые классы, домовая церковь.

В начале XX века по проекту петербургского архитектора А. Павловского старое и новое здания объединили, надстроили объёмом домовой церкви Трёх Святителей с купольным завершением (двусветный зал).